Biella: Il Soroptimist Club contro la violenza sulle donne

Serata piena di emozione quella del 19 novembre quando il Soroptimist Club, con l’avvicinarsi del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza alle donne, ha consegnato al Tenente Colonnello Fabio Longhi della Caserma dei Carabinieri di Biella la valigetta contenente un sofisticato programma per raccogliere le denunce di violenza ed abusi alle donne in ambiente protetto o a domicilio, in modo da sostenere la donna nel delicato ed incisivo momento della denuncia.

Ospite della serata il Procuratore dottoressa Camelio che ha ribadito l’importanza del lavoro in sinergia tra le Forze dell’Ordine e la Procura e Alessandra Musicò, responsabile della Casa Rifugio di Biella. Il Soroptimist Biella ha firmato nel mese di giugno un protocollo con la dottoressa Camelio ed al momento sta sostenendo con un periodo di tirocinio una donna vittima di violenza. In occasione di Orange The World, periodo di 16 giorni dal 25 novembre al 10 Dicembre (giorno della firma dei Diritti Umani) il Soroptimist club attiverà una campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di segnalibri e manifesti presso le scuole e volantini nel centro città.

Quest’anno la parola chiave è Decido Io, il simbolo un ombrello arancio (colore di un futuro più luminoso) sotto il quale siamo tutti uniti per combattere la violenza fisica, verbale ed emotiva.