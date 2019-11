Dal nord ovest - Incidente a Roccapietra, coinvolta auto della polizia. Due i feriti

Intorno alle 8 di giovedì 21 novembre, una squadra permanente del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta a seguito di un incidente stradale sulla SP 299 al km 52 Roccapietra. Un’autovettura Fiat Punto condotta da una giovane, per cause in fase d’accertamento da parte dell’autorità competente, si è scontrato con una pattuglia della polizia stradale che stava transitando in quel momento. La conducente della Punto è stata trasportata dal personale medico presso il pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia, così come l’agente al volante della pattuglia.

Nell'impatto tra i due veicoli è rimasta coinvolta seppur marginalmente anche una terza vettura. La SP 299 risultata momentaneamente chiusa per i rilievi del caso. Oltre alla squadra dei vigili del fuoco che ha prestato il il primo soccorso agli occupanti dei veicoli coinvolti e alla messa in sicurezza dei mezzi, è intervenuto anche il personale del 118.