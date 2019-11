Sagliano: Albero cade sul traliccio dell'alta tensione, rimosso dai Vigili del fuoco

Sono intervenuti i Vigili del fuoco sulla strada provinciale a Sagliano, nel pomeriggio di oggi, per un albero finito sul traliccio dell'alta tensione. Durante le operazioni il traffico è stato rallentato. Come da prassi gli uomini del 115 hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza la zona, permettendo alla viabilità di tornare a scorrere regolarmente.