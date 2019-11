Cossato: Si rifornisce di addobbi natalizi ma si dimentica di pagarli

Con l'approssimarsi delle festività aveva pensato di rifornirsi di nuovi addobbi per l'albero Natale, dimenticando di passare dalla cassa per pagare la sua spesa. Un’azione che non è passata inosservata agli occhi dei dipendenti del negozio di Cossato, dov’è accaduto il fatto: mentre si allontanava, la 60enne è stata fermata dal titolare, che ha allertato i carabinieri. La donna ha pagato il dovuto, corrispondente poche decine di euro. Sull’accaduto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cossato hanno preparato un rapport da consegnare alla Procura biellese.