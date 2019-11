Cossato: Incidente all'uscita della super, traffico rallentato e deviato FOTO

Non dovrebbe aver riportato gravi ferite il conducente dell'auto che nel primo pomeriggio di oggi, 21 novembre, è finita fuori strada all'uscita di Cossato della superstrada, in direzione di Masserano. Il traffico è stato deviato e in parte rallentato, regolato da una pattuglia della Polizia Locale. Il mezzo, incidentato nella parte anteriore, è stato poi rimosso dal carroattrezzi.