Emessi i francobolli per la "Virgo Fidelis" e i Vigili del Fuoco

Emessi oggi, giovedì 21 novembre, dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo racchiuso in un foglietto della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nel 70° anniversario della proclamazione in trecentomila esemplari di fogli e il francobollo dedicato al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell'80° anniversario della costituzione con una tiratura di cinquecentomila esemplari e fogli da quarantacinque esemplari.

VIRGO FIDELIS

La vignetta

La vignetta, delimitata a sinistra da due bande verticali con i colori dell’Arma dei Carabinieri, raffigura il bassorilievo “Virgo Fidelis” dello scultore e architetto Giuliano Leonardi, custodito alla Legione Allievi Carabinieri in Roma, che rappresenta la Vergine in atteggiamento raccolto mentre legge in un libro le parole profetiche dell’Apocalisse: “Sii fedele sino alla morte”; sullo sfondo, a destra, si intravedono alcuni motivi grafici ornamentali.

Completano il francobollo le legende “70° ANNIVERSARIO PROCLAMAZIONE VIRGO FIDELIS” e “PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria

Caratteristiche

Il francobollo è inserito, a destra, in un foglio fustellato; a sinistra, è riprodotto il “Breve apostolico” di Pio XII che l’11 novembre 1949 attribuì l’appellativo di “fedele” alla Beata Vergine Maria divenendo Patrona dell’Arma dei Carabinieri d’Italia; in alto e in basso, sono riprodotti, rispettivamente, la “Granata”, simbolo dell’Arma, e lo stemma dei Carabinieri entro una banda tricolore.

Completano il foglio le leggende “VIRGO FIDELIS, PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI” e “70° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE”.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati agli Uffici Postali e sul sito poste.it.

VIGILI DEL FUOCO

La vignetta

La vignetta riproduce alcuni Vigili del Fuoco in azione dopo un evento sismico. A sinistra è riprodotto il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delimitato da una fascia tricolore. Completano il francobollo la leggenda “80° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati agli Uffici Postali e sul sito poste.it.