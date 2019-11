Gaglianico: partono le iscrizioni al corso per coltivare un orto naturale

Un corso per fornire i primi rudimenti utili per coltivare un orto. È il nuovo progetto messo in campo dall’amministrazione comunale di Gaglianico. Si tratta di un corso gratuito tenuto dal dottor forestale Fabio Porta, che verrà realizzato nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e che si svilupperà in cinque lezioni della durata di 2 ore ciascuna.

“L’idea - spiega l’assessore all’ambiente Luca Mazzali - è quella di fornire le basi teorico-pratiche per progettare, realizzare e gestire un orto naturale, con l’ulteriore obiettivo di spiegare in modo semplice ed intuitivo le più note tecniche di coltivazione sostenibili oggi conosciute”. Particolare attenzione sarà dedicata allo studio delle consociazioni colturali, all’uso dei macerati vegetali, alla produzione e all’impiego del compost domestico e molto altro ancora.

“Questo nuovo progetto - aggiunge il sindaco Paolo Maggia - sarà l’occasione per affrontare insieme temi a noi particolarmente cari legati alla qualità degli alimenti come OGM, caso glifosato, antibiotici, fitofarmaci residui e certificazioni di qualità”. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 gennaio, presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Gaglianico - 015/2546490 - giuseppe.mussone@comune.gaglianico.bi.it