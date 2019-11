Candelo a Milano per la prima convention nazionale dei patti locali

Venerdì 15 novembre al Castello Sforzesco di Milano, Candelo ha rappresentato la propria Biblioteca e tutto il Polo Bibliotecario Biellese alla Prima convention nazionale dei patti locali. L'invito a partecipare a questo importante evento è giunto direttamente dal Cepell di Roma, il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Presenti in rappresentanza della città di Candelo, il vicesindaco Gabriella di Lanzo e la responsabile del Servizio, Cristina Anselmo. "Sono felice di aver partecipato alla prima convention nazionale dei patti per la lettura" racconta il vicesindaco. "E' un'attività importante, dovremmo riappropriarci del tempo e rendere la lettura di un libro una attività quotidiana. Un format che vorrei importare nel nostro territorio è la Lettura ad alta voce agli adulti, attività che al momento manca".

"In questi anni - aggiunge il sindaco Paolo Gelone - Candelo ha creduto fortemente nello sviluppo culturale attraverso la realizzazione di diversi progetti ed eventi legati alla lettura (per adulti e per bambini), tanto da ricevere -insieme a 441 comuni italiani, tra cui nel Biellese anche Biella- la qualifica nazionale “Città che Legge”. Il patto per la lettura, con capofila Biella, è uno strumento di coordinamento locale importante, un'altra rete in cui Candelo è protagonista. A nome di tutta l'amministrazione ringraziano il personale volontario della biblioteca per il prezioso lavoro che svolgono, senza di loro la nostra biblioteca non potrebbe essere così viva e attiva".