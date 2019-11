Chiavazza: "E' morto Giorgio", il saluto degli amici

"Per chi lo ha conosciuto Giorgio era il Torino, il grande Torino... e poi, Pulici, Graziani, Sala, ma soprattutto il grande Ferrini. Al bar dove ogni mattina, per anni, ci siamo trovati eri un perno e quando non c'eri si sentiva la tua mancanza.

Purtroppo negli ultimi tempi mancavi molte volte, la malattia è stata più forte e ti ha portato via.

Ci mancherai Giorgio, ma sarai sempre nei nostri pensieri e alla domenica, quando il Toro vincerà, diremo. "se ci fosse il Giorgio ne sarebbe felicissimo!".

Ciao Giorgio, i tuoi amici".

La redazione di newsbiella.it si unisce al dolore di amici e famigliari per la scomparsa di Giorgio, persona dolce, con cui si sono condivisi tanti momenti.

Per Giorgio la corona sarà venerdì 22 novembre alle 18 nella chiesetta di Piazza 25 Aprile e il funerale sabato 23 novembre alle 10 nella chiesa Parrocchiale di Chiavazza.