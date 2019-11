Pubblicità per gli psicologi: ecco tutte le opportunità del web siti, portali e pubblicità a pagamento

La pubblicità è tra gli strumenti di marketing più efficaci per promuovere se stessi ed il proprio studio. Titoli accademici, esame di stato ed esperienza sono la base per poter avviare la propria carriera da psicologi. Senza però il supporto della pubblicità è davvero difficile trovare pazienti. Il web rappresenta una grande opportunità in tal senso: circa l’80% delle persone cerca su Google prodotti o professionisti. Essere online e promuoversi nel modo giusto è davvero importante per non perdere l’opportunità di acquisire potenziali pazienti.

Vediamo subito quali sono gli strumenti offerti dal web per farsi pubblicità e più in generale migliorare la propria presenza online.

Iscrizione a portali di riferimento

L’iscrizione a queste piattaforme permette di creare una scheda con i propri titoli, le specializzazioni ed altre informazioni utili. Sono molto frequentate da utenti alla ricerca di informazioni su problemi psicologici o particolari patologie. Tra questi siti merita particolare attenzione www.psicologi-italia.it che permette l’interazione diretta tra dottori ed utenti. Quest’ultimi infatti possono porre una domanda agli psicologi iscritti al sito. Presenziare queste conversazioni online è davvero importante. Offrire un consulto è il miglior modo per farsi pubblicità e spesso permette di acquisire nuovi pazienti.

Tra i tanti servizi disponibili segnaliamo la possibilità di creare una scheda tutt’altro che statica. Il design è accattivante e le funzioni molto utili come l’inserimento di articoli, la prenotazione online degli appuntamenti e la posizione su una mappa interattiva del proprio studio. Il consiglio è cercare le diverse piattaforme dedicate e provarle per decidere su quale conviene investire il proprio tempo e nel caso anche un budget per i servizi più avanzati.

Il sito web

Il sito web è un vero e proprio biglietto da visita digitale. Non basta averne uno, ciò che fa la differenza è la strategia di marketing che vi è alla base e la scelta dei professionisti a cui ci si affida. In molti sottovalutano questo aspetto: c’è chi sceglie persone non competenti per risparmiare o pacchetti economici di dubbie web agency. Scegli professionisti competenti per la realizzazione e l’ottimizzazione del tuo sito (SEO). Non deve essere semplicemente online, deve comparire tra i primi risultati di ricerca dei tuoi potenziali pazienti. Il web marketing è tra l’altro un settore in cui gli aggiornamenti sono all’ordine del giorno. Hai bisogno di qualcuno che conosca le dinamiche del settore e che si occupi in modo efficiente della gestione del tuo sito. Dunque ricapitolando: realizzazione, ottimizzazione, aggiornamento e gestione sono le attività su cui investire per il sito.

Social network

Rappresentano degli strumenti molto utili per migliorare la tua reputazione online, raggiungere gli utenti e aumentare il traffico al tuo sito. Nello specifico:

Facebook : dà la possibilità di creare una pagina per la propria attività. Puoi inserire tutte le informazioni utili: indirizzo, orari dello studio, il link al sito web. Puoi utilizzarlo per condividere contenuti come ad esempio un nuovo articolo sul tuo sito web. Interessante l’opportunità di ricevere messaggi privati e chattare con potenziali pazienti in cerca di informazioni più dettagliate sui servizi che offri.

Linkedin: più professionale rispetto agli altri social network, dà l’opportunità di curare il cd personal branding ossia la tua identità professionale. Puoi inserire tutte le informazioni in merito alla tua carriera: dai titoli conseguiti alle specializzazioni e progetti a cui hai preso parte. Utile quindi per creare la propria rete professionale con la quale interagire.

Schede Local Business Google: rivendica la tua attività su Google. Crea la tua scheda con l’indirizzo e gli orari dello studio, i contatti ed il link al tuo sito web. Se ottimizzata è un’altra opportunità che hai di essere visibile online tra i risultati di ricerca.

Instagram: con la creazione di contenuti originali ed interessanti può essere utile quanto gli altri social. Si può parlare di ansia, attacchi di panico e di qualsiasi altra patologia con un’immagine. Di casi di successo ce ne sono diversi, ti basta una veloce ricerca su Instagram per comprendere ciò di cui stiamo parlando.

Pubblicità online a pagamento

Finora abbiamo esposto tutti gli strumenti a disposizione per essere presenti online. Per ognuno di essi vi sono poi delle tipologie di pubblicità a pagamento. Dalle ADS su Facebook, ai contenuti sponsorizzati su Instagram, alle campagne Google ADS (annunci sponsorizzati sul motore di ricerca) etc. Il consiglio è di non bruciare budget realizzando campagne fai da te, meglio affidarlo a professionisti del settore che, se davvero competenti, porteranno più visite al tuo sito e nuovi pazienti nel tuo studio.