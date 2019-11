Violenza contro le donne: convegno al Liceo G. & Q. Sella

Venerdì 22 novembre sarà celebrata la giornata internazionale della violenza contro le donne. Promotore dell’iniziativa è la Cisl del Piemonte Orientale, che ha scelto di fermarsi a riflettere sul tema sensibilizzando e coinvolgendo il mondo della scuola.Il titolo scelto per l’iniziativa è: “L’Essere Umano deve essere umano” per combattere la violenza restiamo umani. Questo per porre al centro dell’attenzione la riscoperta della umanità quale antidoto alla violenza.

La giornata si svolgerà presso il museo Roccavilla dell’IIS ‘G. e Q. Sella ‘ di Biella, a partire dalle 9,30 e vedrà la presenza dei rappresentanti sindacali, della Questura, dell’Asl dott.ssa Antonella Tedesco, della consigliera delle pari opportunità Carlotta Grisoglio, del direttore Casa Circondariale di Biella dott.ssa Tullia Ardito e della garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà Sonia Caronni. Operativamente hanno lavorato sul tema i docenti del Liceo artistico di Biella per realizzare con i loro studenti degli elaborati grafici che rappresentino da una parte il tema della violenza dall’altra quello della speranza.La progettazione e lo sviluppo della tematica ha avuto due fasi.La fase riflessiva/letteraria è stata realizzata dalle classi 2F e 4H coordinate dalla prof. Elisabetta Pollono, coadiuvata dalla prof. Annalisa Bertuzzi.

Il ragionamento sull’umanità quale antidoto alla violenza è nato dall’elaborazione dell’esperienza del laboratorio sulla legalità dello scorso anno e da alcune sollecitazioni visive commentate con scrittura creativa. La fase artistica legata ad una produzione pittorica di tele dipinte in tricromia è stata realizzata dalla classe 2L della Casa Circondariale coordinata dai prof. Giuseppe Castellano e Giovanni Galuppi, aiutati da tutto il corpo docente.La classe della casa circondariale, a seguito di stimoli derivati dalle fotografie della Fondazione World Press Photo ha elaborato il lavoro finale che vedrà l’installazione, oltre che alle tavole di progettazione, di nove tele di dimensioni diverse, (quattro da 1x1 m, quattro da 1,5x1,5m e una da 2x2m) installate come una sorta di percorso di “consapevolezza” e “redenzione”. Dalla violenza pura alla speranza e redenzione rappresentata da un neonato.