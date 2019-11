Piemonte Innovazione, Miagliano entra nei comuni finalisti

Il Comune di Miagliano arriva in finale a Piemonte Innovazione 2019, premio di ANCI Piemonte dedicato alla pubblica amministrazione, iniziativa che mira a valorizzare e mettere a sistema le esperienze, i progetti e le buone prassi in materia di innovazione. Nell'edizione del 2018 l'Amministrazione era stata premiata a Roma, in seno al Forum Pubblica Amministrazione, aggiudicandosi il premio nella categoria Piccoli Comuni (sezione riservata ai Comuni sotto i 5.000 abitanti) con il progetto #MiaglianoRigenera; nel secondo anno di partecipazione al prestigioso concorso, in cui si sono presentati oltre 150 partecipanti, il Comune di Miagliano, pur non salendo sul podio dei premiati, è rientrato nella "shortlist", ossia il paniere di Comuni finalisti.

"Un bel risultato - commenta il Consigliere Alessandro Boggio - che testimonia la potenzialità e la capacità progettuale della nostra squadra e il valore delle buone pratiche avviate ed in pianificazione. E' inoltre un peccato non essere riusciti a presenziare all'assemblea nazionale dell'ANCI svoltasi ad Arezzo, all'interno della quale si è tenuta la premiazione del concorso, purtroppo però non è sempre facile coniugare gli impegni istituzionali con quelli lavorativi".

"Facciamo tesoro di questo risultato -conclude il Vice Sindaco Mauro Vinetti- considerandolo un nuovo stimolo per poter proseguire nella nostra azione amministrativa, il 2020 sarà infatti un anno ricco di nuove operazioni che il nostro team sta già progettando".