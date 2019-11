Piano neve a Biella: 350 mila euro per trattamenti e sgombero

Si è svolto questo pomeriggio, giovedì 21 novembre, a Palazzo Pella un tavolo di confronto tra la Città di Biella e gli operatori impegnati nel servizio piano-neve. Alla presenza del vicesindaco Giacomo Moscarola e dell’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà si è aperto un dialogo per valutare quali strade percorrere con l’obiettivo di fornire un servizio puntuale alla cittadinanza.

Il territorio è suddiviso, ormai come da tradizione, in quattro lotti d’azione: zona 1 (Biella ovest), zona 2 (Biella centro), zona 3 (Biella est) e zona 4 (Biella sud). Il servizio neve è gestito dal Comune attraverso personale interno che svolge la funzione di coordinamento degli operatori a cui viene dato ordine per lo svolgimento delle attività. Fino al 31 dicembre 2019 l’amministrazione ha affidato il servizio attraverso l’estensione dei contratti passati, fino alla soglia del 20%. Con un impegno economico di 58 mila euro. Mentre in vista del 2020 è stata stanziata la cifra di 291.700 euro e l’ufficio tecnico sta lavorando sulle procedure di affidamento.

Il trattamento tradizionale da parte delle ditte consiste nella salatura delle strade (con cloruro di sodio) e sgombero neve al raggiungimento di uno spessore di almeno 5 centimetri.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Abbiamo voluto fare questo incontro perché è un tema sentito e perché è necessario fornire il miglior servizio possibile alla cittadinanza. Il confronto diretto con chi opera sul campo, in questo caso le nostre strade, è stato utile per capire le reali necessità e ascoltare le varie esperienze per cercare di arrecare il minor disagio possibile in caso di neve”.