Biotestamento: Nella legge vietato l'accanimento terapeutico

Potrebbe accadere ad ognuno di noi di trovarsi nella triste situazione di capire se per un nostro caro, alla fine della sua vita, sia giusto lasciarlo andare, dando dignità e limitando le sofferenze nell'ultimo tragitto o se accanirsi con terapie tanto invasive e dolorose quanto ormai inefficaci.

Se intimamente vorremmo sospendere ogni sofferenza dalla vita dei malati terminali che assistiamo, per contro siamo assaliti dai sensi di colpa, incapaci di una decisione lucida, di capire cosa sia giusto o sbagliato, e spesso non siamo messi in condizione di essere informati a sufficienza sulla strada migliore da seguire per la dignità del paziente a fine vita.

Ci viene in aiuto la legge 219 del 22 dicembre 2017 contenente le note sul consenso informato. L'art 2 - Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita - così recita:

"1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".

Sicuramente non sarà una legge a calmare il nostro sentire, bisogna andare oltre; quando ormai le terapie sono inutili quello che ci resta da fare è vivere intensamente ogni attimo che ci rimane con la persona cara senza infliggere ulteriore dolore ma accompagnare e infine lasciare andare.