Biella: compie appena due anni ma è già una gruviera. Rappezzo e buca in via Rosazza

Dopo mesi di lavori, il 7 ottobre 2017 era stata inaugurata via Rosazza, new look per la via storica di Chiavazza a Biella con il rifacimento della pavimentazione. Oggi, ancora nella "culla", la giovanissima via è già ridotta come un'anziana signora segnata dalla vita. Non in ultimo poco tempo fa, era intervenuta una ditta per l'azienda elettrica per eseguire alcuni lavori.

Durante gli scavi si sono rotte alcune tubazioni della acqua e è stata allagata qualche cantina vicina. Il rappezzo è stato eseguito in catrame e non in cubetti come la logica dovrebbe imporre. In quel punto, verso la fine della strada e l'entrata in piazza XXV aprile, nella serata di martedì 19 novembre, si è creata una buca profonda almeno 20 centimetri, al centro della strada. E immediatamente fioccano le lamentele dei residenti, increduli dalla situazione e dai lavori fatti solo due anni fa e già in parte mal ridotti.