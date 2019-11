Poldo ama stare all'aperto. Si trova a Biella e...cerca casa

Poldo è un maschio di 2 anni incrocio border collie. Per lui cerchiamo casa con giardino dove possa avere la sua zona riparata, perché ama particolarmente stare fuori e soffre essere chiuso in casa. Starebbe ore nel prato a guardare il cielo o sotto un portico a vedere scendere la pioggia, è felice quando ha tanto spazio all'aperto dove stare. No gatti, No bambini. Si trova a Biella. Per info Paola 335.1739075, Manu 340.3926065, Daniela 340.3770898.