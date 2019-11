Raio, un meraviglioso cagnolone giocherellone di un anno cerca una famiglia amorevole che si prenda cura di lui. Non ama stare con i gatti ed è abituato sia in casa che in giardino. È un gran coccolone, vivace, giocherellone, affettuoso, pieno di vita e salute, ama la compagnia dei suoi simili ed è buonissimo con le persone. Verrà affidato vaccinato e chippato.

Per info: Patricia 342/0540959 - Andrea 339/6268732.