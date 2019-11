Vittoria da quasi 100 punti di gap per l'under 16 Bfb

Alla fine il risultato per le padrone di casa biellesi è stato 135 a 38, contro la squadra di Valenza, fanalino di coda della classifica. Notevole la differenza di valori in campo, con Biella capace di anticipare costantemente le avversarie che solo nel finale trovano canestri con continuità. Tutto facile per le ragazze di coach Antona. Il primo quarto si chiude 27 a 4, con la partita già segnata. E il vantaggio si amplia superando all'inizio dell'ultimo periodo i 100 punti. Ne approfitta il coach biellese per dare minuti alle ragazze che trovano meno spazio.

Ottimi i tre esordi. Chiara Antonello, che solo da poche settimane si è avvicinata al mondo della palla a spicchi, ha dimostrato impegno e buoni movimenti soprattutto in fase difensiva, mancando solo per un soffio il primo canestro. Primi due punti invece per Anna Farinelli, anche lei da pochissimo avvicinata al basket. Quattro punti, rimbalzi e buona personalità infine da parte della terza esordiente. Giulia De Luca, under 13 che assolutamente non si è fatta intimidire dalle compagne ed avversarie più grandi, dimostrando di poter giocare in due categorie superiori.Questa vittoria riporta le giovani laniere nei piani alti della classifica, ma sabato prossimo, ancora in casa, arriva la capolista Cuneo, vera e propria corazzata che fino ad ora ha travolto ogni avversario.

BFB U16 - BASKET VALENZA: 135-38 (27-4/63-14/99-33).

Bfb: Zanforlini 38, Farinelli 2, De Luca 4, Gentile 10, Arco 18, Antonello, Habti 29, Peron 16, Peretti 18. All. Antona