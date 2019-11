Perosino-Verzoletto, esordio sullo sterrato della Toscana. Il pilota: "Curiosa di mettermi alla prova"

Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto condivideranno una “prima volta” con Tony Cairoli al Tuscan Rewind, la prova che chiude il calendario del Campionato italiano rally, che si disputerà da venerdì 21 e sabato 22 novembre: l'equipaggio biellese, così come il pluricampione del mondo di motocross, sarà all'esordio assoluto in carriera sullo sterrato, dopo decine di corse disputate solo su asfalto. «Ci sarà da impegnarsi» premette Patrizia Perosino, curiosa di mettersi alla prova anche in questo ambito. Quel che è certo è il suo impegno a favore della ricerca sul cancro: la sua Peugeot 208 R2 del Team Bianchi correrà con i colori giallo e rosso del Peletto Racing Team, ma non mancherà lo spazio per il logo del Fondo Edo Tempia, che da due stagioni l'accompagna in ogni gara.

La scuderia astigiana ha già accolto la “famiglia” biellese (madre e figlia) al Rally di Alba e il patron Stefano Peletto, nell'occasione, aveva donato un contributo di mille euro al progetto 3Tx3N, che i laboratori della Fondazione Tempia portano avanti per cercare terapie più efficaci e cure migliori per i tumori al seno tripli negativi. Con la vittoria già in tasca nella classifica Over 55 del Campionato italiano rally e il secondo posto matematico in quella femminile, Perosino-Verzoletto sono ancora in lizza per un posto sul podio nella graduatoria riservata alle due ruote motrici: «Ci piacerebbe terminare sul terzo gradino del podio, ma sarà molto difficile» dice la driver biellese.

«Questa gara sarà coefficiente 1,5 per cui i punti varranno una volta e mezzo quelli “normali” e i nostri avversari sono molto molto vicini. Ma noi ci proviamo ugualmente. Il secondo posto nel femminile ci soddisfa. Purtroppo la differenza di potenza della nostra auto rispetto a quella della leader della graduatoria ci ha frenato un po' e siamo finite dietro a Rachele Somaschini». Il Tuscan Rewind prenderà il via a Montalcino e si disputerà su otto prove speciali. Come è consuetudine, al parco assistenza i fans troveranno anche la postazione di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto in cui distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione dei tumori e gadget e raccoglieranno offerte per la ricerca.