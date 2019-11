La pioggia non ferma il golf, al Club Cavaglià l’Osteria Rabezzana Cup

La stagione golfistica volge al termine. Domenica malgrado il maltempo il GC Cavaglià ha ospitato l’Osteria Rabezzana Cup (18 buche Stableford, 3 categorie) ultima gara individuale della stagione che ha visto al via una settantina di giocatori. La gara era valida anche come match di ritorno dell’Interclub vs il GC Biella ed è stata vinta del team Cavaglià guidato dal presidente Paolo Schellino con il punteggio di 108 a 91 per un totale (l’incontro di andata se l’era aggiudicato Le Betulle 122 a 112) di 220 a 213.

Nei premi di categorie vittorie in prima di Filippo Valzorio (Cavaglià) nel lordo con 35 e nel netto di Giovanni Nicoletti (Cavaglià) con 38 seguito da Davide Baroni (Cavaglià) con 32. In seconda categoria 1° netto Fabiano Santamaria (Jesolo) con 35 seguito da Ugo China Bino (Biella Betulle) con 31. In terza categoria 1° netto Simone Lacagnina (Cavaglià) con 35 seguito da Emanuela Patti (Mia) con 34. Prima Ladies Gianna Doati (Cavaglià) con 32 e 1° Seniores Piero Fiorina (Cavaglià) con 31. I nearest to the pin se li sono aggiudicati Alberto Petey e Donatella Villa.

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la "Gara del putt...tore – porta un amico al golf" un'idea nata per far conoscere ad un non tesserato il mondo del golf. La gara su 18 buche a coppie prevedeva che il giocatore portasse la palla fino in green dove a quel punto entrava in scena il neofita che chiudeva la buca con il putter. Il successo è andato alla coppia composta da Marilena Guglielmetti ed Elisa Iori.

Domenica ci sarà il gran finale di stagione con il Trofeo Cappellificio Biellese 1935 (18 buche a coppie formula 4pm Stableford). Dopo la premiazione buffet aperto a tutti i partecipanti (info e iscrizioni Gc Cavaglià: 0161/96677).