Esulta la Bon Prix-La Marmora con gli allievi della ginnastica artistica maschile e femminile

Non ci stancheremo mai di complimentarci con le nostre due squadre della categoria Allievi di ginnastica Artistica Maschile e Femminile della Bon Prix-La Marmora che nell’ultimo week end hanno dato grandi soddisfazioni alla loro Società. Partiamo dalla Maschile che ha partecipato sabato a Modena al Campionato nazionale di squadra Gold Allievi nel livello 3 riservato ai piccoli nati nel 2011 e 2010 dopo aver vinto il Campionato regionale.

L’obiettivo che si era posto il tecnico Jacopo Vercellino ,che segue con grande competenza ed amore tutto il settore maschile dell’Artistica, era di raggiungere il punteggio di 160 che avrebbe permesso ai tre moschettieri Filippo Brazzale, Edoardo Garrione e Vittorio Piccolo, i più giovani del Campionato essendo tutti e tre del 2011, di conquistare la finale che si è svolta domenica dopo la qualificazione. Ce l’hanno fatta. Il risultato di questa finale era solamente una grande soddisfazione per i nostri giovanissimi che si trovavano a competere con squadre più agguerrite essendo la maggior parte degli atleti nati nel 2010 e quindi avendo già alle spalle un anno di attività agonistica. A quell’età un anno fa la differenza specialmente nelle potenzialità atletiche e nell’esperienza. Comunque ottenuta la qualificazione alla finale, i lamarmorini hanno condotto una gara notevole e anche se lontani dal podio, il loro allenatore ha ricevuto i complimenti dei giudici che hanno notato una preparazione tecnica molto precisa e che farà di loro in futuro degli ottimi ginnasti.

Contemporaneamente a Torino la squadra della Bon Prix-La Marmora di Artistica Femminile, formata da Veronica Pastorato del 2010, Vittoria Maggia del 2009 e Margherita Marcuzzi del 2008, doveva incontrare nella stessa tipologia di gara del settore maschile nel Campionato interregionale di squadra Gold Allieve di livello 2 moltissime e validissime squadre. Avendo ottenuto nel Campionato regionale la settima posizione, l’unico obiettivo dell’eccezionale tecnica Marta Beraldo da raggiungere, era la corretta esecuzione degli esercizi che aveva preparato per le sue pupille.

Nonostante le ginnaste fossero solamente in tre e tutti i punteggi a tutti gli attrezzi quindi concorrevano alla somma totale senza un quarto punteggio ad ogni attrezzo da eliminare per la classifica finale ed il fatto che fino all’ultimo si era indecisi se partecipare oppure no avendo due ginnaste nella settimana accusato i sintomi delle malattie stagionali, sono scese in campo con una grande grinta ed il desiderio di mettere a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti. Il desiderio di ben figurare è stato esaudito e la classifica che le vede al dodicesimo posto conferma che la stoffa d’atleta ce l’hanno tutt’e tre e nei prossimi appuntamenti del 2020 si faranno valere sempre di più. Gli appuntamenti agonistici del settore Gold per il 2019 sono terminati e resterà un test per le ginnaste al di sotto degli otto anni e la Festa di Natale per tutti i ginnasti delle tre Sezioni Artistica Femminile e Maschile e Ritmica.