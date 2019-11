A Palazzo Ferrero il concerto dei The Bowman dedicato all'Anffas di Gaglianico

La nuova organizzazione di eventi FollowMe riparte all'insegna della solidarietà con un concerto benefico organizzato per sabato 23 novembre nello storico Palazzo Ferrero al Piazzo. L’entrata avrà il costo di 10 euro e l’intero incasso sarà devoluto all’Anffas di Gaglianico per l’acquisto dei regali di Natale ai ragazzi della struttura e come segno di solidarietà nei confronti dell'associazione, la cui sede poco tempo fa è stata vittima di un furto.

Ad esibirsi per l'occasione a scopo benefico saranno i The Bowman: "Siamo molto contenti di aver ricevuto questa proposta - racconta Elisa Negro, voce della band biellese - perché per noi è un'occasione di spingere la musica oltre ai soliti motivi legati al divertimento, promuovendo il bene degli altri e di noi stessi. Alla modica cifra di 10 euro ci si potrà divertire in compagnia facendo un gesto di solidarietà". Per la realizzazione della serata gli organizzatori dedicano un ringraziamento particolare all'Università Popolare Biellese.