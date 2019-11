Famiglie in difficoltà, la Regione: "I figli restino con i genitori". Parte il progetto "Allontanamento zero"

Inizia il percorso della Regione Piemonte per evitare che i figli minorenni di genitori, che si trovano in difficoltà economica o sociali, vengano tolti alle famiglie per essere trasferiti in comunità. È questo l'obiettivo del disegno di legge "Allontanamento Zero", che verrà approvato venerdì dalla Giunta.

Al 31 dicembre 2018 i minori allontanati dai genitori erano 2.597: di questi, 1.050 in comunità (800 italiani e 250 stranieri non accompagnati), gli altri in affido. Tra le principali cause di allontanamento sistemi educativi e comportamenti non rispondenti alle necessità del bambino (19%), trascuratezza, incuria e/o assenza di una rete familiare (19,5%), maltrattamento (10%), sospetto per abuso (4,5%), problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (7,8%), problemi giudiziari di uno o entrambi i genitori (0,6%), gravi criticità nell'adozione (1,4%), minori stranieri non accompagnati (23,5%), minori sottoposti a misura penale (0,2%), gravi problemi psicologici/fisici/comportamenti del minore (13,5%).

"Oltre il 60% degli allontanamenti - ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche Sociali Chiara Caucino - potrebbe essere evitato con adeguati interventi di sostegno". Per aiutare le famiglie la Regione metterà a disposizione un sussidio economico, per superare il momento di criticità. Più del 40% delle risorse dei servizi sociali verrà destinato ad "Allontanamento Zero", per una cifra che nel 2020 sarà pari a 9 milioni e nel 2021 a 12 milioni.