Bufera Segre-Greggio sempre più nazionale, Salvini a Roma: “Io le avrei dato la cittadinanza onoraria”

La vicenda Liliana Segre-Ezio Greggio assume contorni sempre più nazionali. Alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa a Roma, il leader della Lega ha dichiarato: “La cittadinanza onoraria di Biella a Liliana Segre? Fosse stato per me l'avrei data”. E aggiunge: “La senatrice Segre è portata in giro per fare battaglia politica e la prima a non volerlo è proprio lei, persona intelligente”.

E intanto appare una nuova story su Instagram, nel profilo ufficiale di Striscia la Notizia, con i titoli riguardanti Biella delle maggiori testate italiane: