Gli studenti delle Scienze applicate all’IFOM di Milano

L’IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) di Milano anche quest’anno ha aperto le porte dei suoi laboratori ai “cittadini curiosi di scienza”, invitandoli a esplorare direttamente sul bancone il complesso mondo della biologia molecolare, a toccare con mano gli strumenti usati per la ricerca sul cancro e a capire i risultati effettivi che si possono ottenere da questi studi.

Con il suo programma divulgativo YouScientist, IFOM propone al pubblico iniziative ad hoc come laboratori didattici, visite guidate, workshop, conferenze per far vivere la ricerca scientifica in prima persona. Particolare attenzione è dedicata al mondo della scuola, per il quale IFOM YouScientist ha sviluppato diverse iniziative didattiche rivolte agli studenti e ai docenti, individuati come il principale partner attivo per un dialogo fra il mondo della ricerca e i giovani. L’11 novembre, alcuni alunni delle classi quinte del Liceo delle Scienze applicate dell’IIS “Q. Sella”, accompagnati dalle professoresse Santina Cammarata e Marina Soppeno, hanno avuto la possibilità di recarsi presso l’Istituto, per visitare la struttura, osservare il lavoro svolto ed effettuare un esperimento riguardante il DNA, all'interno dei laboratori.

Le procedure suggerite dai ricercatori hanno dato la possibilità agli studenti di prendere in mano gli strumenti di lavoro e diventare, di conseguenza, parte attiva dell’esperienza, che ha avuto, tra l’altro, una funzione orientativa importante: alcuni dei liceali hanno capito che la strada della biologia molecolare è davvero quella che vorrebbero percorrere.