3 studentesse di Cossato a Tokyo per i mondiali di cheerleading

Martedì tre studentesse del Liceo di Cossato sono partite, destinazione i mondiali di cheerleading che si terranno a Takasaki in Giappone. L’opportunità di parteciparvi gli è stata offerta dal presidente del Coni dopo che due anni fa in Olanda hanno vinto gli Europei.

Il cheerleading è uno sport basato su coreografie create combinando elementi di danza, ginnastica e acrobazia. Le gare consistono nello scontro delle diverse squadre che dovranno sottoporre ad una giura la propria coreografia Le tre studentesse che prenderanno parte a questa gara sono: Vittoria Dionisio di 4B, Camilla Petterino di 5A e Alessia Curatitoli di 5D.

Tutte e tre parteciperanno nella categoria senior ma in gruppi differenti. Mentre Vittoria e Camilla prenderanno parte con la loro squadra, i Wildcats, ad una disciplina che prevede una prova di un gruppo composto da otto persone, Alessia sarà una componente di un gruppo di cinque. Le ragazze atterreranno in Giappone il 19 e fino al 22 passeranno le loro giornate a prepararsi per questa importantissima gara che si svolgerà il 23 e il 24 novembre.

Alla gara parteciperanno squadre provenienti da tutto il mondo ma soltanto le prime quattro classificate potranno accedere alla finale. L’ultima giornata che trascorreranno in Giappone sarà il 25 che dedicheranno alla visita di Tokyo per poi ritornare a casa. Auguriamo alle nostre atlete buona fortuna sperando possano portare a casa un ottimo risultato e più di tutto che si divertito e possano vivere nel migliore dei modi questa esperienza.