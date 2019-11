Versus + It’s My life + IOLAVORO = WOOOOOW. Appuntamento a Città Studi

Ultimi preparativi per “Wooooow! Io e il mio Futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio, in programma a Città Studi venerdì 22 e sabato 23 novembre.

All’interno della manifestazione si svolgeranno appuntamenti consolidati: Versus, il salone dell’orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore; It’s My life, l’orientamento post diploma di BiYoung; IOLAVORO la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro. In un unico contesto, dunque, sarà possibile avere una panoramica con tutte le indicazioni utili per chi intende fare una scelta informata sia rispetto al percorso di studi da intraprendere sia rispetto alle figure professionali richieste dalle aziende del territorio.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito https://www.wooooowbiella.it/ , sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Wooooow Biella a cui da quest’anno si aggiunge anche il profilo Instagram Wooooow Biella.

Ingresso gratuito.

VERSUS

Venerdì 22 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 al Centro Congressi

Sabato 23 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:30 al Centro Congressi

Progetto di orientamento rivolto agli studenti delle Scuole Medie verso gli Istituti di Scuola Superiore a cura di SBIR.

IT’S MY LIFE

Sabato 23 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Palazzina Universitaria (primo piano)

Settima edizione del progetto di orientamento rivolto agli studenti delle Scuole Superiori verso gli Istituti Universitari a cura di BiYoung.

Saranno presenti complessivamente 48 università.

IOLAVORO

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Palazzina Universitaria (primo piano)

Con la partecipazione di IOLAVORO domanda e offerta troveranno un punto d’incontro: grazie a workshop e seminari e agli stand dedicati le aziende avranno modo di farsi conoscere ed interagire con il pubblico, accogliendo CV e facendo colloqui.