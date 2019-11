L'odore della notte, Verrone omaggia Pier Paolo Pasolini

"L'odore della notte" è un libro ed uno spettacolo di Paolo D'Anna, frutto della ricerca su tutta la vita e l'opera di Pier Paolo Pasolini, con cui lo scrittore, autore e regista teatrale rende omaggio ad uno dei più grandi autori del Novecento.

Nella lunga esperienza in teatro, nessuno degli attori di Paolo D'Anna ha voluto portare in scena questo suo testo su Pasolini, spingendo l'autore a calcare per la prima volta il palco come interprete. Una vera fortuna perche, nel suo monologo, D'Anna trasmette la sua passione per Pasolini, ripercorrendone la vita privata e pubblica, politica, civile ed artistica.

"L'odore della notte" è uno spettacolo che conta ormai diverse date alcune particolarmente importanti, ad esempio Matera, Capitale Europea della Cultura, o Taormina. Attraverso i diari e le cronache dei giornali, Paolo D'Anna rende il pubblico partecipe di un viaggio che racconta l’Italia di ieri e di oggi, riportando alla vita il pensiero lucido e profetico di Pasolini. Per questo, sceglie alcuni momenti e alcuni incontri: quello con Attilio Bertolucci, con Maria Callas e con Oriana Fallaci. E alterna alcuni scritti di Pasolini con alcune poesie che troviamo nel libro, con otto disegni dell’autore.

Venerdì 22 novembre "L'odore della notte" andrà in scena a Verrone, alle 21, con ingresso libero presso il Salone del Falseum del Castello (ingresso dalla Corte).