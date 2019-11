Concerto di Santa Cecilia: in scena il Coro Burcina e Coro Giovanile di Cuneo

Sabato 23 novembre la ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, verrà ricordata con un concerto di cori che vedrà la presenza del Coro Burcina di Biella e del Coro Giovanile “Envie de Chanter” di Envie (Cuneo). Dalla nascita (ottobre 2004) il coro giovanile “Envie de Chanter" ha tenuto più di 150 concerti, esibendosi con diverse formazioni strumentali e corali.L’Associazione ha attivato da anni dei laboratori per voci bianche a Envie e in alcune scuole primarie di paesi vicini.Nel 2009 ha registrato IL “NOSTRO” PRIMO CD ed il cd “Envie de Noël”.

Inoltre ha partecipato al festival Europa Cantat a Torino. Nel 2014 per i primi dieci anni di attività è stata eseguita una versione inedita la “A little jazz Mass” di Chilcott con il prestigioso trio jazz Martinale. Nel 2015 il coro ha partecipato al festival Europa Cantat in Ungheria e nell’estate 2017 ha concertato in Svizzera ospiti del coro giovanile femminile di Solothurn. Nell’estate 2018 il coro ha partecipato al Salerno Festival concertando in location mozzafiato quali Ravello e Amalfi e nell’estate 2019 il coro ha partecipato al Campus corale giovanile organizzato dall’ACP. Il coro è diretto dalla fondazione dai maestri Alessandra Castelli e Flavio Fraire.

Reduce dalla rassegna di sabato scorso il Coro Burcina parteciperà alla festa di S.Cecilia a Mongrando con i suoi canti che lo hanno fatto conoscere come uno dei cori più apprezzati. Particolarità del coro è il suo repertorio che spazia dai brani di musica etnica a brani rielaborati di musica classica e popolare in lingua originale. Appuntamento quindi per Sabato 23 Novembre alle ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Mongrando Curanuova. Il Coro Burcina è diretto da Mario Ciabattini. Ingresso libero