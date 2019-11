Biella: al Duomo i Carabinieri onoreranno la protettrice dell'arma "Virgo Fidelis"

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri Biellese onorerà la ricorrenza della protettrice “Virgo Fidelis” nella cattedrale di Santo Stefano. Appuntamento giovedì 21 novembre alle 16 per la Santa Messa, officiata dal Vescovo Mons. Roberto Farinella. I Carabinieri in servizio e in congedo, e tutte le autorità, le proprie famiglie e i simpatizzanti sono invitati a partecipare.

L’occasione si coniuga ormai tradizionalmente alla commemorazione dei caduti nella Battaglia di Culqualber conclusa 78 anni fa in terra d’Africa per la quale fu concessa la Medaglia d'oro al Valor Militare alla Bandiera dell'Arma e alla “Giornata dell’Orfano” dedicata ai figli dei commilitoni caduti nell’adempimento del dovere.