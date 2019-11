Api Biella sempre dalla parte degli imprenditori. Ecco il 1° di 10 incontri

Parte giovedì 21 novembre il progetto formativo totalmente gratuito offerto da Api Biella. Con il primo di 10 incontri che permetteranno agli imprenditori di acquisire le azioni concrete da mettere in campo per crescita personale, professionale e aziendale. Partner d’eccezione OSM (Open Source Management) che seguirà e programmerà insieme ad Api Biella ogni tappa del percorso completamente gratuito e dedicato non solo ai soci Api, ma a tutti gli imprenditori, curiosi, simpatizzanti e aspiranti: per partire con il piede giusto o aggiustare il tiro grazie alle testimonianze e ai consigli di esperti nel settore come il team di OSM e uno dei soci fondatori, Giorgio Freydoz.

“Abbiamo deciso insieme di regalare delle opportunità alle imprese Biellesi – spiega il vicepresidente di Api Biella, Maurizio Delsignore -. Come imprenditore conosco le fatiche che stanno dietro al mantenimento di un microcosmo che sta in piedi unicamente grazie alle tue scelte. Ho partecipato ad alcuni corsi di OSM e posso dire che sanno il fatto loro. Per questo abbiamo voluto organizzare questo percorso di formazione su svariati temi, per aiutare e accompagnare gli imprenditori del Biellese a crescere”. “Vogliamo aiutare gli imprenditori Biellesi - spiega il presidente Api Biella, Maurizio Trucci -, perché se lo meritano, e mettere i collaboratori al centro dell’impresa: insieme al datore di lavoro sono persone che fanno la differenza nel successo di un’azienda. Questi incontri parleranno del futuro, del passaggio generazionale a volte difficoltoso e fondamentale per un’azienda, parleremo di persone. Insieme a OSM siamo d’accordo di mettere la persona dell’imprenditore al centro, ascoltando le sue esigenze e cercando di fare degli spunti che possano fare la differenza”.

Il primo appuntamento, dalle 20,30 alle 22 nella sede di Api Biella in via Ivrea 70 parlerà dei dipendenti ‘scomodi’. “Toxic People ovvero I vampiri dell’energia”. Come riconoscere in anticipo e neutralizzare le persone che ti creeranno guai in azienda? Un incontro ricco di casi pratici e consigli concreti che ti insegneranno come convivere al meglio con persone difficili e a difenderti dai “vampiri di energia” per recuperare la tua carica vitale.

Per partecipare basta segnalarlo tramite il sito: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-toxic-people-ovvero-i-vampiri-dellenergia-80630685551?ref=eios.

Per informazioni e prenotazioni: info@osmpartnervda.com e info@apibiella.com oppure S. Banchetti al numero 3494714413 o M. Delsignore al numero 3400811372.