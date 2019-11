La Sinterama è diventata thailandese con l'acquisizione completa della Indorama

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), un produttore globale di prodotti chimici, ha annunciato di aver completato con successo l'acquisizione di Sinterama S.p.A, leader mondiale nel settore degli interni automobilistici in poliestere e produttore di filati colorati ad alte prestazioni. Questa acquisizione aumenta la capacità di IVL di fornire soluzioni complete e innovative in applicazioni altamente specializzate, tra cui filati di poliestere colorati per applicazioni automobilistiche, di arredamento, abbigliamento e tecniche. La combinazione delle capacità produttive e della catena di fornitura esistenti di IVL con il portafoglio leader del settore di Sinterama dà ulteriore impulso a IVL per soddisfare la crescente domanda di applicazioni automobilistiche e domestiche.

Sinterama ha circa 890 dipendenti che lavorano in cinque siti produttivi in ​​quattro paesi in Italia, Brasile, Cina e Bulgaria, che è un nuovo mercato per IVL. Sinterama detiene posizioni di rilievo in applicazioni altamente specializzate in Europa, con una reputazione eccellente e una tecnologia comprovata. La competenza e la rete di strutture strategicamente posizionate di Sinterama saranno integrate nelle attività di specialità esistenti di IVL, creando così il partner di settore preferito per i filati di poliestere di alto valore.

Aloke Lohia, CEO di Indorama Ventures, ha dichiarato: “Siamo lieti di completare questa acquisizione ed entusiasti di accogliere i nostri nuovi colleghi nella famiglia IVL. L'aggiunta di Sinterama rafforza la nostra posizione di leadership e differenzia ulteriormente il nostro portafoglio per garantire che siamo ben posizionati per supportare i clienti oggi e nel futuro. Non vediamo l'ora di offrire le opportunità offerte da questa acquisizione e di costruire insieme il nostro percorso di crescita ”. Informazioni su Indorama Ventures Indorama Ventures Public Company Limited, quotata in Tailandia (Bloomberg ticker IVL.TB), è uno dei principali produttori mondiali di prodotti petrolchimici, con un'impronta produttiva globale in Africa, Asia, Europa e Americhe.

Il portafoglio dell'azienda comprende PET integrato, olefine, fibre, imballaggi e prodotti chimici speciali. I prodotti Indorama Ventures servono i principali settori FMCG e Automotive, ovvero i segmenti Bevande, Igiene, Cura personale, Pneumatici e Sicurezza.

Indorama Ventures ha circa 20.000 dipendenti in tutto il mondo e ricavi consolidati di 10,7 miliardi di dollari nel 2018. La Società è quotata al Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Indorama Ventures ha sede a Bangkok, in Thailandia, con sedi operative globali in EMEA: Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Francia, Regno Unito, Italia, Danimarca, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Spagna, Turchia, Nigeria, Ghana, Portogallo, Israele, Egitto, Russia, Slovacchia, Austria Americhe: USA, Messico, Canada, Brasile Asia: Thailandia, Indonesia, Cina, India, Filippine, Myanmar