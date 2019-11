Innovazioni cosmetiche, il siero di vipera è efficace

Nel tempo abbiamo considerato i serpenti quasi sempre e solo come dei terribili nemici dai quali stare bene alla larga, poiché molto pericolosi. Chi l'avrebbe mai detto che invece sarebbero potuti diventare dei preziosi alleati contro l'invecchiamento della nostra pelle?

È stato scoperto, infatti, che il siero della vipera è un componente utilissimo per combattere le rughe e donare al viso rilassatezza e luminosità.

Come agisce il siero della vipera ?

Non è una cosa nascosta, né una legenda metropolitana, il fatto che i serpenti, grazie al loro veleno, con un solo morso siano in grado di paralizzare totalmente le loro prede per poi cibarsene. Quando, difatti, addentano un animale di un'altra specie, iniettano un liquido velenoso letale per le loro vittime.

Sembra incredibile ma i numerosi studi fatti negli anni, hanno rivelato che il siero - in particolare della vipera - possa agire sul tessuto umano per appianare i segni del tempo che non sono graditi a nessuno: le rughe. A partire, dunque, da tale principio sono state ideate e prodotte delle creme cosmetiche a base di siero di vipera, in grado di eliminare gli effetti dell'invecchiamento. Nel frattempo qui trovi i migliori consigli sui migliori tipi di creme al veleno di vipera.

Il siero di vipera non è pericoloso per l'uomo?

Ovviamente, così come è velenoso per tutti gli animali, il siero della vipera lo è anche per gli esseri umani.

Non dovete preoccuparvi perché nelle creme gli studiosi non inseriscono il vero siero di vipera ma una sostanza prodotta in laboratorio che ne imita alla perfezione la sua composizione e il suo principio, nella quale però viene completamente tolto l'effetto paralizzante e tossico del reale componente.

Questo rende il prodotto estetico efficace, senza però comportare danni ed effetti collaterali sul corpo umano. Si potrà finalmente dire addio ai trattamenti estetici invasivi o al ricorso del botulino perché questo prodotto a base di siero di vipera darà realmente dei risultati grossi e soddisfacenti.

Quale è il principio attivo del siero di vipera?

Il principio che è stato creato i laboratorio per la composizione della crema al siero (finto) di vipera è definito Sin-ake e non è altro che una proteina sintetica ossia una combinazione di ben tre aminoacidi sintetici che uniti fra loro riescono a simulare in punti ben definiti e localizzati, se pur in modo più leggero e non pericoloso, il morso di una vipera templare.

A differenza del reale veleno che paralizza, questa sostanza chimica va a distendere le contrazioni muscolari e riduce rughe e zampe di gallina. Pur agendo nella distensione delle rughe mimiche non va assolutamente a modificare le espressioni naturali del viso e pertanto non rende il volto "irreale" o finto come accade invece purtroppo spesso dopo le operazioni chirurgiche.

Quali sono i benefici dell'utilizzo della crema al siero di vipera?

L'utilizzo delle creme cosmetiche a base di siero di vipera templare, se applicate quotidianamente e con costanza, sono visibili già dalle primissime settimane e sono molteplici. Questo innovativo e straordinario prodotto anti-age è difatti in grado di

appianare e distendere le rughe ed i segni del tempo che passa

rendere rilassati e distesi i tessuti

rassodare la pelle dandole nuovamente corpo

donare un effetto luminoso al viso

idratare l'epidermide

Come si può facilmente intuire, con un solo articolo si possono ottenere vari benefici che solitamente si cercano - vanamente - nell'uso di differenti cosmetici. Con la crema al siero di vipera basteranno pochi gesti per ringiovanire e ritornare a sentirsi attraenti.

Chi può utilizzate la crema al siero di vipera?

Essendo una crema anti età quella al siero di vipera si potrebbe erroneamente pensare che tale articolo sia dedicato e specifico solo per pelli mature.

Tutt'altro. La crema al siero di vipera può essere tranquillamente adoperata anche dalle persone giovani, che con il suo uso non solo potranno vantare una pelle idratata e morbida ma inizieranno a prevenire il sorgere delle rughe e rallentare parecchio il naturale invecchiamento delle cellule.

Oggi già milioni di persone si stanno affidando a questo prodotto, al punto di averlo inserito nella "manutenzione" giornaliera del proprio corpo e fra le dive di Hollywood questa linea cosmetica sta realmente spopolando.

Come va applicata la crema al siero di vipera?

La crema al siero di vipera va applicata almeno una volta al giorno (l'ideale sarebbe due, una al mattino e una alla sera), facendola assorbire dalla pelle con un delicato massaggio. Sul viso va distesa dall'interno verso l'esterno, con movimenti lenti per stimolare i tessuti. Già dopo il primo mese i risultati sono visibili ad occhio nudo.

Perché scegliere una crema al siero di vipera?

La crema al siero di vipera è perfetta per le persone che vogliono ottenere un risultato soddisfacente senza dover ricorrere all'invasiva chirurgia plastica o alle iniezioni di botox che, oltre ad essere costose ed impegnative, a volte rendono i lineamenti troppo innaturali, provocando addirittura un effetto estetico contrario.

Certo è che una crema al siero di vipera non può immediatamente far ottenere i risultati che si otterrebbero con un'operazione chirurgica, ma d'altra parte non comporta tutti i rischi a cui gli interventi possono sottoporre, quali anestesia, danni ai tessuti, risultati inaspettati, alterazione delle espressioni e così via.

Chi si affida alla crema al siero di vipera sa di dover pazientare per veder man mano e col tempo scomparire le proprie rughe ed è consapevole che non si otterranno miracoli utilizzando tale prodotto. D'altro canto, però, si avrà la serenità di adoperare un prodotto che non provoca effetti collaterali, che è stato scientificamente testato e che pare sia in grado di donare un effetto molto naturale al viso e al collo, rimpolpandone i tessuti e regalando un aspetto fresco e giovanile, dai tratti distesi e non assolutamente artificiosi.