Al Relais Santo Stefano la "milonga pomeridiana" con Kìneos Danza FOTO e VIDEO

Grande successo per l'evento di domenica organizzato da Kìneos Danza al Relais Santo Stefano. La formula della "milonga pomeridiana" è stata proposta per la prima volta dall'associazione in questa quarta stagione di attività presso il Relais, riservata ai tesserati ACSI. Ha riscosso un ottimo gradimento, tanto che diversi partecipanti hanno proposto a Kìneos di organizzare altri eventi nella fascia pomeridiana della domenica. Inoltre, il clima festaiolo dei festeggiamenti per il compleanno del direttore artistico Stefano Aggio, ha contribuito a creare uno spirito di allegria e curiosità tra i partecipanti.

"I cambiamenti, si sa, quando sono ben gestiti favoriscono sempre l'affluenza di nuovi partecipanti - commenta Stefano Aggio - Inoltre contribuiscono a mantenere alto l'interesse". Kìneos Danza A.S.D. ha già annunciato che il prossimo evento in programma al Relais è previsto per il 26 dicembre. I corsi di Tango, Milonga e Vals proseguiranno regolarmente fino al 17 dicembre a Candelo, in via del Carmine 6. Gli insegnanti Stefano Aggio e Simona Bellan sono presenti il lunedì e il martedì presso la sede di Kìneos per seguire gli allievi dal livello base ai livelli più avanzati. Le lezioni private vengono fissate su prenotazione. È stato anche avviato da poco un nuovo corso di tango a Valdilana in Frazione Ponzone, che si svolge due domeniche al mese.

Tutte le info su: www.kineosdanza.it.