Premio Organalia alla Carriera per Arturo Sacchetti

Sabato prossimo 23 novembre, alle 16, nella Basilica del Corpus Domini (Via Palazzo di Città, 20) a Torino, avrà luogo la cerimonia di consegna della targa Premio Organalia alla Carriera 2019 all'organista, didatta e compositore Arturo Sacchetti. Il pomeriggio verrà aperto dalla presentazione del volume di Adriano Bassi “Arturo Sacchetti: la musica è la mia vita”, edito da BAM International. Quindi, gli organisti Alessandro Bianchi e Carlo Benatti siederanno alla consolle dell’organo costruito da Carlo Vegezzi Bossinel 1914 (op. 1351) per un concerto in onore di Arturo Sacchetti e dei suoi Maestri.

Inizierà Carlo Benatti con l’esecuzione di un brano di Arturo Sacchettiintitolato “Variazioni a fantasia sopra un tema sentimentale op. 2,scritto nel 1989. Quindi, Alessandro Bianchi suonerà di Giuseppe Rosetta“Studio per la sola pedaliera” del 1979 e il più famoso “Alleluia” del 1950. Tornerà Carlo Benatti per far ascoltare di Gianluigi Centemeri“Fantasìa” del 1945 mentre toccherà ad Alessandro Bianchi completare la parte organista con due brani di Fernando Germani: “Andante” e Toccataop. 12 del 1937.Infine, Piero Tirone, presidente dell’Associazione Culturale Organalia consegnerà al maestro Arturo Sacchetti la targa Organalia alla Carriera 2019. L’ingresso è libero e gratuito. L’accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle 15,30.