Verrone, cade in casa e allerta i soccorsi: sospetta frattura del bacino per l'anziana

Lamenta un forte dolore al bacino a seguito di una caduta nella sua abitazione e chiama i soccorsi. Allertati il 118 e i vigili del fuoco che immediatamente sono giunti all'indirizzo di casa della donna, a Verrone. E' successo dopo le 10 di mercoledì 20 novembre. I pompieri dopo aver posizionato la scala per salire sul balcone dal primo piano dell'abitazione, sono entrati per lasciar spazio all'intervento del 118. L'anziana è stata trasportata all'ospedale di Ponderano per gli accertamenti e le radiografie del caso.