Sagliano: Avvolta dalle fiamme una cascina in frazione Oneglie FOTOGALLERY

Era da poco passata l'una e quindici di oggi 20 novembre, quando ai Vigili del Fuoco della Sala Operativa di via Santa Barbara è arrivata la chiamata: "Presto correte, una cascina in frazione Oneglie è completamente in fiamme!"

Immediatamente si sono mossi diverse squadre da Biella, Cossato e Ponzone alla volta di Sagliano. Lo scenario che si è presentato si è rivelato immediatamente preoccupante ma il celere intervento dei Pompieri, chiamati dai vicini, ha consentito di circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse oltre.

Il fuoco ha praticamente distrutto tutto il rustico che era adibito a ricovero animali e mezzi agricoli. Salve capre, pecore e cani, tratti in salvo dal proprietario che si è subito prodigato per loro portandoli lontani dalle fiamme.

In questo momento, alle 2.30, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento a cui seguirà la bonifica sino alla completa messa in sicurezza del luogo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Andorno che si occuperanno dei rilievi per accertare, insieme ai funzionari dei Vigili del Fuoco, la natura dell'incendio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.