Grave incidente tra un'auto e una bicicletta: donna ricoverata in codice rosso

Grave incidente intorno alle 15 di oggi mercoledì 20 novembre a Muzzano. Da una sommaria prima ricostruzione, una donna di 30 anni in bicicletta sarebbe stata travolta da un'auto riportando ferite da codice rosso. La sventurata è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dove è stata ricoverata per politrauma in prognosi riservata. Sono intervenuti i carabinieri che si occupano della dinamica Seguiranno aggiornamenti.