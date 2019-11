Furto al Liceo Classico: i ragazzi sono in assemblea e qualcuno ne approfitta per svuotare i portafogli

Zaini sul banco e per terra completamente aperti. E' questo lo scenario che si sono trovati di fronte, ieri mattina, gli studenti di ritorno nelle loro aule dopo la presentazione delle liste di istituto. E' accaduto al Liceo Classico G&Q Sella di via Addis Abeba a Biella. In tutto il denaro rubato ammonta a oltre 100 euro, tutte banconote di piccolo taglio.

Tra i ragazzi lo sconforto è stato grande nel vedere la "propria roba" violata e soprattutto dopo aver constatato la mancanza dei loro soldi. "E' la prima volta che mi succede in questo Istituto -commenta il dirigente scolastico Guanluca Spagnolo-. Purtroppo gli studenti non si sono preoccupati di prendere con se i soldi. Non è stata fatta denuncia perchè si tratta di contanti non dimostrabili sul quantitativo. Dovremo stare più attenti ma di certo dopo i fatti di martedì mattina uscirà una circolare nella quale ricorderò di non lasciare incustoditi i propri beni".

Durante lo scorso anno scolastico, episodi simili, erano già capitato nell'Istituto, che vanta una presenza di circa 950 alunni, ma allora si trattava di pochi euro probabilmente usati per l'acquisto di un panino. "A nome dell'Istituto -conclude il preside- siamo dispiaciuti per l'accaduto e chiedo scusa ai ragazzi e alle famiglie, vittime di questo brutto episodio".