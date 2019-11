Biella, tampona un'auto che dal colpo ricevuto investe un pedone che stava attraversando sulle strisce

Singolare investimento di persona stamattina in via Cernaia a Biella. Erano le 9,20 quando una Peugeot 308 con alla guida una donna si è fermata all'altezza delle strisce pedonali, per far attraversare un pedone. L'auto che la seguiva, una Peugeot 3008 guidata da un uomo, non si è accorto delle frenata tamponando così la donna. Il colpo è stato abbastanza forte, tanto da far avanzare la 308 e investire il pedone. Il tutto è capitato sotto gli occhi di un terzo automobilista, fermo sulla carreggiata opposta e in attesa del transito del pedone. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della squadra volante della polizia. Il ferito è stato trasportato in codice verde, dall'ambulanza del 118, all'ospedale di Ponderano per accertamenti.