Auto ribaltata all'uscita della superstrada a Chiavazza, ferito il conducente

Incidente poco prima delle 8 di mercoledì 20 novembre all'uscita della superstrada Biella-Cossato in direzione corso lago Maggiore a Biella. Un'auto tipo Fiat Panda con al volante un uomo di 29 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata sulla carreggiata.

L'automobilista è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi ma sono in corso di valutazione. Sono intervenute due pattuglie della squadra volante della polizia per i rilievi del caso e per direzionare il traffico. Il rallentamento ha provocato lunghe code.