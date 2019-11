Valdilana: la Madonna Pellegrina a Sant'Eusebio a Valle Mosso

La Madonna Nera in visita a Valdilana per l'anniversario dell'incoronazione. Dopo le tappe a Crocemosso, a Campore Falcero e al Lanificio Zegna di Trivero finalmente la Madonna di Oropa è arrivata anche nella chiesa di Sant'Eusebio a Valle Mosso. "Prima non era possibile - spiega il parroco Mario Foglia Parrucin - per lavori in chiesa". Sabato 23 novembre verrà infatti inaugurata la cappella Sant'Antonio da Padova, restaurata a regola d'arte da Tiziana Carbonati nelle scorse settimane.

E' da lunedì 18 invece che la Madonna stanzia finalmente nella cappella dell'Altissimo a Valle Mosso e vi rimarrà fino a sabato 23 novembre. I fedeli potranno onorare la Madonna Pellegrina tutti i giorni con la celebrazione del Rosario. Giovedì alle 16,30; venerdì alle 17,30 e successiva Messa alle 18.

Sabato 23, per salutare la statua e lasciarla proseguire il cammino, sarà proprio don Mario a celebrare il Rosario alle 16,15 per poi officiare la Messa alle 17. Infine un piccolo rinfresco dopo la messa e l'inaugurazione della cappella di Sant'Antonio che concluderà definitivamente il soggiorno della Madonna di Oropa a Valle Mosso.