I giovani di Cna Biella, Uib e BI young insieme per MappiAMO la città di verde

Non solo orientamento al centro dell'edizione 2019 di “Wooooow! Io e il mio Futuro”: sostenibilità ed ecologia si concretizzano in "MappiAMO la città di verde", il progetto di plogging promosso da NaturalBOOM e Biella Colors’ School volto alla sensibilizzazione e alla cura dell'ambiente attraverso la pulizia del territorio. L'iniziativa a "sei mani", prevista per la giornata di sabato 23 novembre proprio nell'ambito del Salone dell'orientamento, è stata studiata e messa in campo dal gruppo Giovani Imprenditori di Cna Biella insieme ai Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e a Bi Young.

"Come Gruppo Giovani imprenditori di Cna Biella - spiega il presidente Andrea Valentini - abbiamo voluto avvicinarci a questa manifestazione sull'orientamento perché crediamo che i giovani debbano essere aiutati e sostenuti. "MappiAMO la città di verde" è il progetto promosso da NaturalBOOM e Biella Colors’ School per la quale abbiamo deciso di coinvolgere BI Young e gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese allo scopo di portare l'attenzione sulla pulizia della nostra città attraverso il plogging, l'attività outdoor che combina l’esercizio fisico con la raccolta dei rifiuti per la strada".

L'appuntamento è fissato per le 12 di sabato 23 novembre a Città Studi. "Avevamo pensato - conclude Valentini - di ripulire le zone intorno al campus, ma in caso di maltempo ci concentreremo all'interno della struttura".