Castagnata alla scuola di Cossato Capoluogo con la pro loco

Anche quest’anno la scuola primaria di Cossato Capoluogo, nel mese di novembre, ha organizzato una castagnata in collaborazione con la pro loco di Cossato che ha dato la propria disponibilità per venire a cucinare le caldarroste. A causa delle cattive condizioni meteorologiche la festa è stata rimandata più volte fino a martedì 12 novembre. I bambini hanno, così, potuto intrattenere i nonni a cui, come ogni anno, è stato dedicato questo momento di festa, esibendosi in canti e varie attività di animazione. Le insegnanti ringraziano la pro loco del paese per aver contribuito, ancora una volta, alla realizzazione della riuscitissima castagnata.