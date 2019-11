Vita da freelance, il gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella a convegno FOTO

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità che il nostro Paese ha di rimettere al centro quei giovani che vogliono fare impresa e che dallo Stato vogliono ricevere opportunità per crescere come persone e come imprenditori. Questo il principale obiettivo di "Vita da freelance", il convegno organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella lo scorso venerdì, 15 dicembre.

Durante la serata i giovani si sono confrontati con l'assessore regionale Elena Chiorino, il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto, il segretario del Pd Piemonte Paolo Furia e l'assessore della Città di Biella Barbara Greggio e con due note influencer della sfera nazionale, Chiara Cecilia Santamaria e Lucia Cuffaro, che hanno portato in campo la loro esperienza. A fine serata aperitivo offerto dai giovani imprenditori.