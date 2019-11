Da Fisiokinetik un seminario gratuito sul mal di schiena e la sua gestione

Il mal di schiena è una delle patologie più diffuse e una delle principali cause di dolore e di limitazioni funzionali nella nostra società, tanto che si stima ognuno di noi ne venga colpito almeno una volta nella vita, in modo più o meno grave, con inevitabili ripercussioni sulla propria quotidianità.

Conoscere quali ne sono le principali cause e quali gli atteggiamenti e i comportamenti che favoriscono il benessere della schiena o, al contrario, lo compromettono è fondamentale sia per prevenire il dolore sia, nel caso in cui se ne sia affetti, per intraprendere il percorso di cura più adeguato a evitare che questo si cronicizzi.

Martedì 3 dicembre, dalle 18,30, il centro fisioterapico Fisiokinetik di Vigliano organizza un seminario gratuito dedicato al mal di schiena e alla sua gestione.

La serata, aperta a tutti (su prenotazione), vedrà l'intervento del Dott. Alex Vesnaver, chirurgo vertebrale specializzato nelle patologie a carico della colonna vertebrale, lombare e cervicale. Attraverso un approccio multidisciplinare verranno analizzate quelle che sono le principali cause del mal di schiena, quali comportamenti adottare nella vita quotidiana per prevenirlo e quando valutare la possibilità di ricorrere a un intervento chirurgico.

I posti disponibili sono limitati.