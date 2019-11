Vaccino contro l’influenza: Campagna informativa dell’Asl di Biella

L’Asl di Biella sta promuovendo in questi giorni una campagna informativa per ricordare l’importanza della vaccinazione contro l’influenza. Per farlo ha scelto di creare anche alcune postazioni ad hoc nell’atrio dell’ospedale con la previsione di un calendario di appuntamenti dedicato. Dopo la prima seduta del 14 Novembre si proseguirà giovedì 21 novembre, sempre dalle 10 alle 13 nell’atrio dell’ospedale di Biella. Altri due appuntamenti – durante i quali sarà possibile avere informazioni e risposte ad alcuni dubbi e quesiti - sono previsti martedì 26 Novembre e Mercoledì 4 Dicembre. Orari e luogo restano invariati.

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio. Si tratta di coloro che hanno un’età maggiore o uguale a 65 anni, persone tra i 6 mesi e i 64 anni affette da malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni. A somministrare il vaccino è il proprio medico curante.

Ricordiamo che nella stagione invernale 2018/19 in Piemonte l’influenza ha colpito 640.000 persone, dalla terza settimana di novembre alla fine di marzo, con un’incidenza maggiore in età pediatrica e fra le persone con più di 65 anni. Il picco dell’epidemia si è registrato all’inizio di febbraio 2019, con 13,9 casi ogni 1.000 assistiti. In generale, i tassi di incidenza del Piemonte sono risultati simili ai valori nazionali.