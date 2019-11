Una luce rossa si accende a Candelo contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, in occasione della ricorrenza della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", una luce rossa sarà accesa per tingere il comune di Candelo del colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Nella giornata del 25 novembre, inoltre, nell'atrio del comune di Candelo sarà posizionata una sedia vuota a rappresentare il “posto occupato” dalle donne vittime di femminicidio.

“Un gesto dedicato a tutte le donne uccise – spiega Erika Vallera, consigliera delegata alle pari opportunità - ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex compagno, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla loro vita, occupavano un posto nella società: al cinema, a scuola, negli autobus, ecc. Questo posto vogliamo riservarlo a loro affinché la quotidianità non lo cancelli”. Lunedì 25 novembre alle 12, sempre nella hall del comune, avrà luogo una lettura collettiva di brani che raccontano storie di donne vittime di violenza.

L'intento è quello di amplificare il grido di allarme e di puntare l'attenzione su questo triste fenomeno che coinvolge la nostra società. “L'iniziativa – conclude Vallera - fa parte del progetto di sensibilizzazione e di ferma condanna contro ogni forma di violenza di genere e sulle donne che il comune di Candelo con la delega alle Pari Opportunità vuole portare avanti”.