Roberto Perinotti è il Presidente Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale FOTO

Il Dott. Roberto Periotti è il nuovo Presidente della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale. È stato eletto durante il Congresso Nazionale tenutosi di recente a Biella. Chirurgo biellese, è responsabile da un anno della struttura semplice di Chirurgia Colo-rettale e Proctologica dell’Ospedale degli Infermi. Laureato e specializzato presso l’Università di Torino, ha conseguito diversi Master di II livello tra cui quello in Chirurgia Laparoscopica.

Ha fatto il suo ingresso nella SICCR nel 2004. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha partecipato ad alcuni importanti trial clinici di rilievo ed è stato relatore a numerosi congressi sulla chirurgia colo-rettale. Da 5 anni è Docente presso la scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale di Novara nel corso di Infermieristica per la Chirurgia Generale.

Dal 2008 è responsabile del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) del colon-retto del Polo Oncologico di Biella, mentre dal 2010 svolge attività di Tutor/valutatore ai fini del tirocinio per l’esame di stato dei neo-laureati in Medicina e Cirurgia.

Da anni è membro attivo della società che, a livello nazionale, è una delle società specialistiche più importanti, con circa 1000 iscritti. Ha ricoperto dapprima il ruolo di Coordinatore Nazionale delle Unità di Colo-proctologia per due mandati e nell’ultimo biennio la carica di vice-Presidente.

“Nei programmi futuri per la società - afferma Pernotti - mi adopererò per un’ulteriore apertura verso l’Europa, consolidando i rapporti con la Società Europea di Colo-proctologia e la redazione di lavori scientifici multi-centrici a livello italiano. Da ottimizzare poi saranno i rapporti con il Ministero con cui le società scientifiche devono collaborare per la stesura di documenti riguardanti i principi della buona pratica clinica e la responsabilità professionale”.