Crolla una pianta sulla Crosa-Valle Mosso, in azione Coordinamento Protezione civile provinciale FOTO

Serie di interventi sulla strada che da Crosa conduce alla provinciale per Valle Mosso. A causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, una pianta è crollata sotto il peso delle piogge occupando parte della carreggiata. Per liberarla e per ripristinare appieno la viabilità in quel preciso tratto stradale sono arrivati gli uomini del oordinamento di Protezione civile provinciale per le operazioni del caso. Così, in attesa della piena riattivazione, l'accesso alla strada è stato chiuso dalla polizia locale di Lessona.